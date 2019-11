"Es gibt keine einheitlichen Standards und keine vergleichbaren Zahlen", findet etwa Medienexperte und Managementberater Martin Liss, der konstatiert, dass sich das Segment noch in der Phase der Marktentstehung befinde. "Podcast-Statistiken sind in höchstem Maße unzuverlässig", hat auch der deutsche Podcast-Hoster Podigee im Juni in einem Whitepaper festgehalten.



Das hat zum Teil technische Gründe und mit der dezentralen Struktur des Podcast-Universums zu tun.