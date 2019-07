Podcasts, Smart Data und Co

© Spotify Spotify bietet Werbekunden jetzt Targeting-Möglichkeiten bei Podcasts an

Spotify ist der große Disruptor der Musikindustrie und hat die Art und Weise, wie Menschen auf der ganzen Welt ihre Lieblingssongs konsumieren, auf den Kopf gestellt. Aber auch in der Werbevermarktung ist der Streaming-Marktführer drauf und dran, der Konkurrenz zu enteilen. Mit seinen wertvollen First-Party-Daten greift Spotify jetzt nämlich in der Podcast-Vermarktung an.