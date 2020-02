© BDZV/Schickler

Digital-Erlöse steigen, Print sinkt weiter

Verlage richten ihre Prozesse und Strategien nach dem Prinzip Digital First aus

79 Verleger und Verlagsgeschäftsführer hat die Unternehmensberatungim Auftrag des BDZV online zwischen Mitte Dezember und Mitte Januar befragt. Sie stehen für knapp 60 Prozent der Gesamtauflage von Zeitungen. Zusätzlich befragt wurden diesmal 39 Chefredakteure und 14 reine Digital-Publisher. Damit sei die Studie „Trends der Zeitungsbranche 2020“ repräsentativ, sagt Schickler-MannIhrsehen die Teilnehmer der Umfrage zwiegespalten: Print verliert weiter an Abos und Werbeerlösen, die Einnahmen mit dem E-Paper und Paid Content wächst hingegen zweistellig. Das ist der Ausgangspunkt. Was aber bringt die Zukunft? Die drei Top-Trends für 2020 lauten:Daraus folgt: Während aktuell sowohl die Vertriebsstrategie als auch die redaktionellen Abläufe noch primär an der Print-Zeitung ausgerichtet sind, wird sich der Schwerpunkt in den kommenden drei Jahren massiv in Richtung Digitalgeschäft bzw. digitale Produkte verlagern.