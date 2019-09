© Pro Sieben Sat 1 Max Conze, CEO von Pro Sieben Sat 1

Welche Antwort Max Conze als Vorstandsvorsitzender den Pro-Sieben-Sat-1-Investoren und -Analysten liefert, warum Monetarisierung im Kerngeschäft schwerfällt und Diversifizierung im Commerce-Business auf der Agenda steht, was er mit seiner Tochter bespricht und was ihm an der Spitze des 4-Milliarden-Euro-Umsatz-Konzerns nicht gelungen ist, erzählt er hier im Interview.