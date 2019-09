Wenn der Privatfunkerverband Vaunet mit seiner Frühjahrsprognose recht behält, dann wächst die Instream-Audio-Werbung in diesem Jahr netto um rund 35 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 60 Millionen Euro. Im Vergleich zu 2015 wäre das sogar eine Vervierfachung. Auditive Inhalte, die über das Netz verbreitet werden, sind eben hip und werden als Werbeumfeld wichtiger, vor allem wenn es darum geht, junge Leute zu erreichen.



Doch mit dem Bedeutungszuwachs steigen auch die Ansprüche an die Werbung in den internetbasierten Audiokanälen.