Fernsehen, das ist pure Entspannung. Das heißt, sich zurücklehnen und dem Geschehen höchste Aufmerksamkeit widmen. Und damit herrscht absolute Offenheit für jede Form von Werbung. So zumindest steht es in wiederkehrenden Werbewirkungsstudien der vergangenen Jahrzehnte. Aber ist dem wirklich so? Eine Studie von Rheingold Salon entzaubert den Mythos "Lean-back"-TV.