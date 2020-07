Mit dieser Website will Rezo neue Maßstäbe in der Social-Media-Analyse setzen

© Jen Loon Rezo hat eine Website für Social-Media-Statistiken programmiert

Mit seinem Video "Die Zerstörung der CDU" hat Rezo vergangenes Jahr für Aufsehen gesorgt. Nun will der Youtuber ein weiteres Ausrufezeichen setzen - allerdings nicht mit einem neuen Rundumschlag per Video, sondern mit einer selbst programmierten Website für Social-Media-Charts und -Statistiken. "Wir bilden mit Nindo die komplette deutschsprachige Social-Media-Welt ab", so die selbstbewusste Ansage des Influencers. Neben einer frei zugänglichen Version gibt es auch eine kostenpflichtige Variante, die sich speziell an Unternehmen und Agenturen richtet.