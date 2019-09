Die Columbia Journalism Review, sicher einer der schärfsten Branchenbeobachter der USA, zeigte sich wenig beeindruckt. So richtig neu, bemerkte das Journal der renommierten Columbia Journalism School, sei das nicht, was Facebook da in der vergangenen Woche als Innovation auftischte. "Die Idee, Journalisten anzuheuern, um Nachrichten zu kuratieren, fällt definitiv in die Kategorie der Dinge, die Facebook immer und immer wieder probiert."