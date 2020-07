„Insbesondere die Redaktionen prägen unsere Marken und sind entscheidend dafür, dass wir unsere ambitionierten Ziele erreichen. Daher gehören mit den Chefredakteuren Journalisten an die Spitze des Führungsteams.“ Stephanie Caspar Teilen

Es ist die erste Umstrukturierung des Geschäftsbereichs News Media National, seitdemim Vorstand von Axel Springer dafür zuständig ist. Sie wirft über den Haufen, was der Konzern vor drei Jahren beschlossen hat: die Zuständigkeiten für Print und Digital auf Verlagsebene zu trennen, da die Anforderungen der beiden Gattungen zu unterschiedlich seien, um ihnen gleichermaßen gerecht zu werden. So lautete damals das Argument. Heute sagt Caspar im Gespräch mit HORIZONT: "Die vor drei Jahren im Verlag erfolgte Trennung von Print und Digital war absolut richtig, denn nur so haben wir für Bild und Welt eine Zusammenarbeit etabliert, von der wir heute stark profitieren." Nun aber beginne für sie eine neue Phase.