Eigentlich unglaublich: Ein 41-jähriger bisheriger Digitalmanager, der aus geschäftlichem Spieltrieb und publizistischem Interesse eine ebenso traditionsreiche wie defizitäre regionale Boulevardzeitung übernimmt und wenige Wochen später von der Corona-Rezession überrollt wird – es geht um Arist von Harpe, den neuen Verleger der Hamburger Morgenpost (Mopo). Im exklusiven HORIZONT-Interview berichtet er, was weh tut und was ihm Mut macht. Und erklärt, was das jüngste "Adidas-Gate" mit Markenkommunikation in Krisenzeiten zu tun hat.