Seit über zehn Jahren bin großer Fan vom Kuratieren von Online-Inhalten, also dem gezielten Verlinken anderer Websites. Das Motto dazu hat ebenfalls vor zehn Jahren der US-Journalist und Internet-Vordenker Jeff Jarvis in seinem Buchausgegeben: "Do what you do best and link to the rest." Bei Scope sind wir davon so überzeugt, dass wir den Spruch über unsergenagelt haben.