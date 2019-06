© Axel Springer Stefan Balkenhols Skulptur „Balanceakt“ vor dem Axel-Springer-Haus Berlin

Für mindestens fünf Jahre will die New Yorker Private-Equity-Firma KKR bei Springer einsteigen. In dieser Zeit will der Konzern weltweit marktführend werden: mit digitalem Rubrikengeschäft und digitalem Journalismus. Einige Fragen blieben nach der Ankündigung von voriger Woche offen. Horizont gibt die Antworten.