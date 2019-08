Die Wahrscheinlichkeit, zufällig mit neuen Themen und anderen Meinungen in Berührung zu kommen, sei im Internet oft sogar größer als anderswo, sagt Neuberger. Ein Gespräch über schrumpfende Werbeerlöse, neue Plattformen und die Meinungsbildung im digitalen Zeitalter.



Herr Neuberger, weil Verlage ihre Leser und Werbeflächen im Digitalen viel schlechter monetarisieren können als früher in der alten Medienwelt, befürchten viele ein Titelsterben – und eine Demokratie-gefährdende Ausnahmesituation. Befürchten Sie das auch? Die Entwicklung vollzieht sich schleichend, aber wir stehen dennoch vor einer fundamentalen Zäsur. Dabei geht es nicht in erster Linie um das Überleben von Verlagen, sondern um die demokratische Meinungsbildung. Wir erfreuen uns in Deutschland im internationalen Vergleich zwar noch einer relativ großen Pressevielfalt: Es gibt rund 120 Tageszeitungen mit Vollredaktionen. Aber Fusionen, Kooperationen und Einstellungen nehmen zu. Dass nur noch eine oder gar keine Zeitung mehr lokal berichtet, wird zum Normalfall werden. Auch Großstädte lassen sich davon nicht ausnehmen.