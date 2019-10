© HORIZONT Im Mittelpunkt der Planspiele steht Media Impact, der gemeinsame Vermarkter von Axel Springer und Funke

Während die Sales-Spezialisten der Verlage in diesen Tagen an vorderster Kundenfront ihre Werbepakete fürs Geschäftsjahr 2020 vermarkten, planen die Chefs, Strategen und Juristen hinter den Kulissen für die Zeit danach. Im Mittelpunkt der Szenarien steht Media Impact, der gemeinsame Vermarkter von Axel Springer (75 Prozent) und Funke. In Berlin, Hamburg und Essen pfeifen es die Spatzen von den Dächern: Media Impact (MI) steht zur Disposition.