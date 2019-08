Es ging aber auch um Google und Facebook sowie Missstände im digitalen Werbegeschäft. In diesem Zusammenhang sagte Uwe Storch, der neue Vorsitzende des Kundenverbands OWM, einen sehr bemerkenswerten Satz: "Der Aufwand für Werbungtreibende, Online übergreifend zu planen, wird völlig unterschätzt. Die Online-Werbewirtschaft ist die Wirtschaft mit den größten Versprechungen und dem niedrigsten Erfüllungsgrad."



Die OWM listet regelmäßig akribisch auf, was in der TV-Vermarktung alles falsch läuft und welche Hausaufgaben noch zu erledigen sind. Frau Tauber-Koch, sind Sie zufrieden, wie die Herren Dang und Wagner auf Ihre öffentliche Kritik reagieren - oder müssen die beiden noch ein bisschen nachsitzen?