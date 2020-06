© MAX Magazine / Photo Gerhard Merzeder Back for good? Max ist zurück am Kiosk, das Cover ziert Schauspielerin Noomi Rapace

Da liegt sie also, die gute alte Max. Fast 170 Seiten schwer, im 24 mal 35 Zentimeter großen Oversize-Format, ein Magazin wie ein Kunstband. Max ist eine Zeitschriften-Ikone, die jeder kennt, der in den 90er Jahren ab und zu am Kiosk war. Ein Relikt aus der goldenen Ära von Print, das sein Glück ausgerechnet im Frühjahr 2020 noch einmal versuchen darf – in englischer Sprache, an ausgewählten Verkaufsstellen in Europa und den USA.