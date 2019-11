Beim Sichten der Independent-Titel gab es viel Unbekanntes zu entdecken. Mancher Juror verliebte sich richtiggehend in das eine oder andere Magazin. Ging es Ihnen beim Zusammenstellen der Blätter ähnlich? Ja, allerdings bin ich in dieser Beziehung untreu. Es wechselt. Das liegt an der Vielfalt der Konzepte. Es ist immer wieder erstaunlich: Obwohl die Magazinbranche massiv unter Druck steht, gibt es Jahr für Jahr neue tolle Blätter, manche, wie Numéro, sogar in Katalogstärke, prall gefüllt mit Anzeigen. Meine persönlichen Favoriten sind in diesem Jahr 032c, Das Wetter und das Grundgesetz-Magazin.



Was imponiert Ihnen jeweils?