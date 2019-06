In einer kurzfristig anberaumten Telefonkonferenz am Mittwochvormittag erläuterte Springer-Vorstandschef Mathias Döpfner die Vorteile des KKR-Investments für den Berliner Medien- und Tech-Konzern. Aus diesem Grund blickte er zunächst zurück und sagte: Bisher sei Axel Springer für Aktionäre attraktiv gewesen, weil trotz rückläufigem Printgeschäft Quartal für Quartal steigende Margen und am Ende des Jahres steigende Dividenden zu erwarten gewesen seien. Das aber sei nicht zuletzt Kosteneinsparungen geschuldet gewesen. Nun habe sich die Situation geändert, die "Quartalsperspektive" passe dazu nicht mehr, denn es bedürfe erheblicher, auch antizyklischer Investitionen, um das robuste Wachstum der noch jungen Geschäfte zu fördern.

Der Medienkonzern Axel Springer will sich wie erwartet den US-Finanzinvestor KKR an Bord holen. Die Amerikaner legen ein Übernahmeangebot vor und wollen zusammen mit der Großaktionärin Friede Springer und dem Vorstandschef Mathias Döpfner die Gesellschaft kontrollieren, wie die Parteien am Mittwoch in Berlin und Luxemburg mitteilten.