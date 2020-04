© Imago Stock & People Ein Bild aus vergangenen Tagen: Menschen ohne Maske beim Zeitschriftenlesen im Wartezimmer

Haptik vs. Hygiene: Erst Finger anlecken, dann weiterblättern – für viele Menschen gehört das zum Zeitschriftenlesen. Auch in Cafés, auf dem Friseurstuhl oder im Wartezimmer beim Arzt. Dort, wo ausgelegte Magazine durch mehrere Hände wandern. Es sind meistens Hefte vom Lesezirkel. In Zeiten von Corona gerät dieser Vertriebsweg unter Druck – und damit auch die verkaufte Auflage etlicher Zeitschriften. Von der Reichweite ganz zu schweigen.