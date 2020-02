Wie Ex-P7S1-Vorstand Marcus Englert den Podcast-Markt aufmischen will

Marcus Englert

Hochkarätig besetzt und extrem ehrgeizig: Mit dem Münchner Start-up Julep betritt ein Player die Bühne, der in dem brummenden Podcast-Markt für Furore sorgen will. Die Ansage von Co-Founder Marcus Englert lautet: "Wir haben den Ehrgeiz, in Deutschland der führende Marktplatz für Mid- und Longtail-Podcasts zu werden." Geschäftsführer Steffen Hopf ergänzt: "Unser Ziel ist die Demokratisierung des Podcast-Marktes. Wir möchten jedem Podcaster die Möglichkeit geben, mit seinen Inhalten Geld zu verdienen."