© IQM Julia SchIeunung, die neue Chefin von IQ Media, interpretiert die Schrumpfung als Konzentration auf die Kernaufgaben

Jetzt erstmal durchatmen: Kein Vermarkter in Deutschland hat sich 2019 so stark gewandelt wie IQ Media (IQM) aus dem Hause Holtzbrinck. Die Düsseldorfer mussten 50 ihrer 75 Mitarbeiter an die drei Verlage der Gruppe abtreten: an die Zeit, an Handelsblatt/Wirtschaftswoche und an den Tagesspiegel. In ihrem ersten Interview erklärt die neue Geschäftsführerin Julia Schleunung, was da passiert ist – und warum.