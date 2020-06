So will der Sky-Vermarkter nach Lockdown und Bundesliga-Stopp zurück ins Spiel

© Sky Media Will das Image des reinen Sportsender-Vermarkters abstreifen: Ralf Hape, Sales-Chef von Sky Media

Corona und TV: Das bedeutete in den vergangenen Wochen vor allem sprunghaft steigende Nutzerzahlen bei gleichzeitig wegbrechenden Werbeerlösen. Besonders schlimm ist die Lage im Bezahlfernsehen. Um 76 Prozent rauschten im April die Werbeumsätze im Pay-TV in den Keller. Besonders davon betroffen ist zwangsläufig Sky Deutschland, dem mit der Zwangspause der Fußball-Bundesliga von heute auf morgen auch noch seine attraktivsten (und teuer bezahlten) Inhalte weggebrochen sind. HORIZONT hat mit Ralf Hape, Sales-Chef von Vermarkter Sky Media, über Werbung in der Krise, Nachholbedarf bei Kunden und neue Zielgruppen gesprochen.