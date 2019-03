So hat das Gemeinschaftsportal Infranken.de der Mediengruppe Oberfranken seinen Traffic in den vergangenen zwei Jahren mehr als verdoppelt, der Werbeumsatz stieg zu Jahresbeginn im Vergleich zum Vorjahr sogar um das Dreifache - und das, obwohl das Unternehmen keinen nationalen Onlinevermarkter mehr hat. Gero Schmitt-Sausen, Geschäftsführer von Infranken.de mit Sitz in Bamberg, erklärt im Interview mit HORIZONT, wie er das Portal dank einer sorgfältigen Nutzeranalyse, dem Aufbau eigener Adtech-Kompetenzen und einer engen Zusammenarbeit zwischen Redaktion und Vermarktung auf Wachstum getrimmt hat.

„Wir haben keinen klassischen Onlinevermarkter mehr.“ Gero Schmitt-Sausen Teilen

Das ist sehr heterogen. Wir haben hier zum einen die großen nationalen Player mit regionalen Filialen wie zum Beispiel Norma, Expert oder Intersport.