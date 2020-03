Was das neue monatliche Verbrauchermagazin über Funkes weitere Pläne verrät

© Funke One Die erste Ausgabe von Imtest startet Anfang April mit 1,1 Millionen Exemplaren

Die Funke Mediengruppe drückt das erste Produkt ihrer neuen Verlagssparte Funke One in den Markt – das Verbrauchermagazin Imtest. Mit einer Gesamtauflage von 1,1 Millionen Stück liegt es ab Anfang April monatlich allen Tageszeitungen des Hauses bei, jeweils unter deren Labels und mit entsprechenden Regionaleilen. Mit Imtest erprobt nun auch Funke sogenannte Siegelgeschäfte. Und lässt ahnen, wie sich der Konzern beim Medienmachen künftig aufstellen will.