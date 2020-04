So reagieren Google und Facebook auf das OWM-Papier

© Fotolia Ein scheinbar endloser Kampf: Nun haben sich Google oder Facebook doch noch zum OWM-Papier geäußert

Hinhaltetaktik, politisches Manöver oder vielleicht wirklich fehlendes Interesse? Sechs Wochen lang ließen Google und Facebook das große Positionspapier der OWM, in dem der Kundenverband deutliche Forderungen an die US-Unternehmen stellt, schlicht unkommentiert. Bis jetzt. Auf Nachfrage nehmen sowohl Google als auch Facebook in HORIZONT Stellung. Und auch die AGF äußert sich erneut zur Zusammenarbeit.