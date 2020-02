Herr Briese, Rezos "Zerstörung der CDU" war 2019 das mit Abstand erfolgreichste Youtube-Video in Deutschland. Was heißt das für die Marke Youtube? Die Wahrnehmung von Youtube hat sich seitdem deutlich verändert. Mit Rezo hat plötzlich auch die breite Öffentlichkeit registriert, dass auf Youtube wichtige politische und gesellschaftliche Debatten angestoßen werden. Natürlich war das auch schon vorher so.



Aber ist das Video nicht eine Ausnahmeerscheinung in der Youtube-Welt? Rezo selbst produziert ja in erster Linie Entertainment-Inhalte. Nein, es tut sich tatsächlich sehr viel in dieser Richtung. Ein Beispiel ist die EU-Urheberrechtsrichtlinie: Ein großer Teil der Protestbewegung gegen Artikel 17 hat sich auf Youtube formiert.