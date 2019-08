52 Prozent beträgt laut der Zählung der Initiative Pro Quote der weibliche Anteil an der Macht in der Print-Redaktion des Wochenmagazins. Damit hängt der Gruner+Jahr-Titel die weiteren sieben meinungsbildenden Tages- und Wochenzeitungen sowie Magazine deutlich ab, die Pro Quote seit Februar 2012 zweimal pro Jahr ins Visier nimmt.