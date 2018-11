Jérôme Boatengs Magazin kommt am Samstag erstmals an den Kiosk

Sie gelten als die schwierigste Zielgruppe für Print: Sport- und Lifestyle-interessierte junge Männer. Gruner + Jahrs– erneut ein Titel von und mit einem Prominenten, diesmal mit dem Fußballprofi Jérôme Boateng –, das an diesem Samstag erstmals am Kiosk aufläuft, will zeigen, dass da noch was geht mit Papier.