Sieht man von der erstaunlichen Erfolgsgeschichte der New York Times einmal ab, gab es vom US-Zeitungsmarkt in den vergangenen Jahren nicht all zu viel erfreuliches zu berichten. Da gab es etwa den Bankrott, die Aufsplittung, den Verkauf und Wiederverkauf der Tribune Company. Oder die komplette Einstellung der Printausgabe bei so traditionsreichen Blätter wie der Denver Post.



Das US-Zeitungsgeschäft befindet sich zweifellos in einem Zustand des beschleunigten Schwundes. Und doch steht das viel beschrieene Ende noch nicht vor der Tür. Noch immer machen rund 1300 Blätter 25 Milliarden Dollar Umsatz. Solche Zahlen rufen weiterhin Investoren und Strategen auf den Plan, die versuchen wollen, mit den Restbeständen Geld zu verdienen. Oder die gar ernsthaft probeiern, das siechende Gewerbe zu retten.



Das jüngste Kapitel dieses Dramas wurde am Dienstag aufgeschlagen, als in Pittsford im Staat New York der größte Merger in der Geschichte des Zeitungswesens bekannt gegeben wurde.