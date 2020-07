Es war eine Top-Personalie mit Signalcharakter: Mitte Mai gab die Gruppe bekannt , dass, seit März 2019 Chef von Ganskes seit längerem heftig kriselnden Corporate-Publishing-Dienstleister Hoffmann und Campe X (Hoca X), zugleich Geschäftsführer der Schwesterfirma Jahreszeiten Verlag (Jalag) wird – und ab August sogar deren CEO. Damit stellt Ganske seine Publikumszeitschriften und seine Agentursparte unter eine Führung. Um das, was kommt, zu begründen, war dem Hamburgerkein Buzz-Anglizismus zu viel: Auf Basis der Vision „Best of both Worlds“ wolle man im Projekt „Joining Forces“ die Angebots- und Markenportfolios beider Sparten „kundenorientiert kombinieren“.Wie so viele Unternehmen aller Branchen, die ungemütliche Einschnitte vornehmen, stellt auch die Ganske-Gruppe hier diein den Vordergrund. Motto: Man mache das alles ja nur die geschätzten Kunden (hier: die Werbekunden), und die würden es danach lieben. Das muss nicht falsch sein – und ist doch wohl nur die Hälfte der Wahrheit.Denn natürlich geht es auch ums Zusammenlegen und ums. „Das ist insoweit zutreffend, als dass für übergreifende Angebote auch die organisatorischen Aufbau- und Ablaufprozesse an die Marktanforderungen angepasst werden“, bestätigt Gregor auf HORIZONT-Anfrage. Denn „selbstverständlich“ habe die laufende Transformation auch Effizienz-Ziele. So „fallen Positionen weg, weil durch die Kombination der Leistungsportfolios Aufgaben gebündelt und Doppelfunktionen vermieden werden“. Anderswo würden aber auch neue Stellen geschaffen. Da es sich um einen laufenden Prozess handele, will Gregor bisher weder betroffene Positionen noch Zahlen nennen. Nur so viel: „Einenin den beiden Unternehmen gibt es nicht.“Neben der Kunden- und der Kostensicht gibt es bei der Fusion von Jalag und Hoca X noch einen dritten Aspekt: die Marktentwicklung.