© WDR / Herby Sachs Die Liga im Blick: Regieraum des WDR, wo die Sportschau produziert wird

Nicht nur eingefleischte Fußballfans fiebern der Fortsetzung der Bundesliga-Saison am kommenden Wochenende entgegen. Auch die Sportmedien hoffen sehnlichst auf das Ende der Leidenszeit ohne Sportwettbewerbe, die das Lebenselixier für ihre Berichterstattung und Vermarktung darstellen – sei es in Print, TV oder digital. Der Neustart der Wettbewerbe soll Reichweite und Vermarktung wieder in Gang bringen.