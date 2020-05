© Funke Normalerweise ist Dirk Wiedenmann, seit Januar Vermarktungschef bei Funke, ein Freund klarer Worte

Im Herbst wird die Schlacht geschlagen: Den verrücktesten Werbeverkäuferjob im Lande hat derzeit wohl Dirk Wiedenmann zu bewältigen. Mitten in der Corona-Anzeigenkrise muss er bei Funke in aller Schnelle einen Vermarkter für Zeitschriften aufbauen, nachdem der lange geplante Deal mit Burda vorab geplatzt ist. Im HORIZONT-Interview spricht Wiedenmann über seine erste Reaktion danach, über die Rekrutierung 70 neuer Mitarbeiter in Zeiten der Kontaktbeschränkung – und beziffert die Schäden des Shutdowns im Werbemarkt.