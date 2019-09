Für die Berliner Morgenpost mag es schmerzhaft klingen, aber einer der besseren Texte, die dort in den vergangenen Wochen erschienen, stammt von Tobias Korenke. Von einem Konzernsprecher also. Einem PR-Mann. Und dann auch noch aus dem eigenen Haus. Von Funke. Ausgerechnet.



Der Artikel erschien am 20. Juli, dem 75. Jahrestag des Hitler-Attentats, und handelte davon, dass „es immer Handlungsalternativen gibt“ und wie wichtig es sei, die Erinnerung an Menschen wachzuhalten, „die ihrem Gewissen folgten und anders handelten als die übergroße Mehrheit“.