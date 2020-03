© Flo Hagena / Hubert Burda Media Florian Festl, Chefredakteur von Focus Online, verzeichnet hohe Verweildauern auch bei langen Stücken

Focus-Online-Boss Florian Festl erwartet einen Lockdown, Print-Chefredakteur Robert Schneider fühlt sich beim Blattmachen an 9/11 erinnert. An Tagen wie diesen gelte: „Panik lässt sich nicht einfangen, indem wir vor ihr warnen – im Gegenteil. Was hilft, sind Fakten.“ Hier hätten Nachrichtenmedien eine systemstützende Funktion. Die Einstufung auch von Newsportalen als „kritische Infrastruktur“ sollte daher vorgezogen werden, das würde Home-Office-Regelungen erleichtern.