Die FAZ plant, in einem mehrstufigen regionalen Markttest, der in der ersten Jahreshälfte starten soll, „die Akzeptanz des Erscheinungstages Samstag für die“ zu erproben, teilte der Verlag jüngst mit . Dadurch würden die Testbezieher die Zeitung einen Tag länger lesen können. Zugleich wäre das Heft samstags an mehr Verkaufsstellen verfügbar, heißt es – nämlich auch im normalen Handel und nicht nur in Bäckereien, an Tankstellen und Bahnhöfen. Das klingt tatsächlich nach einem Versuch, den Sonntag grundsätzlich aufzugeben und den 7. Tag der Woche dem mächtigen Konkurrenten(Welt am Sonntag, Bild am Sonntag) zu überlassen.Doch wer sich bei derumhört, erfährt von anderen Hintergründen und Zielen, als das offizielle Statement vermuten lässt: