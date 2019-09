Herr D'Arcy, als oberster Kreativchef von Facebook raten Sie Ihren Werbekunden, "at the speed of culture" zu kommunizieren. Wie schafft man es, immer auf der Höhe der Zeit zu sein? Indem man beobachtet, was die Menschen tun, weil sie die Kultur prägen. Die Menschen sind den Unternehmen immer ein Stück voraus in der Art und Weise, wie sie unsere Plattform nutzen. Sie zeigen den Weg. Stories auf Facebook und Instagram sind ein gutes Beispiel dafür.