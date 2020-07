© Funke Mediengruppe Blick in den Newsroom von Funke: Interdisziplinäre Teams sind erfolgreicher

Im vergangenen Jahr startete Facebook in Deutschland die erste Runde seines "Reader Revenue Accelerator Pogramms", mit dem das Unternehmen regionale Medienhäuser bei der Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle unterstützen will. Nun haben die Teilnehmer ihre wichtigsten Erkenntnisse vorgestellt - die in der Coronakrise bereits in diverse neue Produkte eingeflossen sind.