© RTL Freuen sich über ihren neuen Sender: Matthias Dang und Stephan Schäfer

Ist klassisches Fernsehen ein Auslaufmodell? Bei der Mediengruppe RTL Deutschland sieht man das naturgemäß nicht so und bringt jetzt sogar einen neuen Sender an den Start. Was es mit Vox Up auf sich hat und wie das Vermarktungsmodell aussieht, erklären die beiden Geschäftsführer Matthias Dang und Stephan Schäfer im Interview mit HORIZONT Online.