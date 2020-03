© Pixabay.com Streaming wird immer beliebter - vor allem in der Coronakrise

Wenn es eine Branche gibt, die vom Coronavirus profitieren dürfte, dann sind es die Streamingdienste. Vor allem dann, wenn wie in Italien und Österreich sowie in Metropolen wie in New York, Paris und Berlin Kneipen, Bars und Restaurants geschlossen werden und die Menschen ihren Feierabend gezwungenermaßen auf dem heimischen Sofa verbringen müssen. Auf welche Anbieter die Deutschen stehen, das zeigt eine repräsentative Umfrage, die Splendid Research exklusiv für HORIZONT Online durchgeführt hat. Die Rangliste erinnert an die Machtverhältnisse im Suchmaschinenmarketing oder im Onlinehandel - hiesige Player sucht man an der Spitze vergebens.