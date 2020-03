Herr Boitin, erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Playboy?

Florian Boitin: Aber sicher! Die Frage stelle ich anderen übrigens ebenfalls häufig. Ich war damals 15 Jahre. Mir ist vor allem das Cover in Erinnerung geblieben, weil es ziemlich absurd war. Darauf zu sehen ein Po, der teilweise von einer abgeschnittenen Jeans bedeckt war. Erst später ist mir aufgefallen, dass man den Reißverschluss sehen konnte, die Dame die Shorts also verkehrt herum anhatte. Als 15-Jähriger hat mich aber natürlich etwas anderes fasziniert.



Frau Karsch, wann sind Sie zum ersten Mal mit dem Playboy in Kontakt gekommen?