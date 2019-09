Wie Google Privatsphäre und Personalisierung unter einen Hut bringen will

© Dmexco / Markus Mielek Google-Manager Matt Brittin

Wie auch Facebook steht Google zurzeit in puncto Datenschutz unter besonderer Beobachtung. Kein Wunder also, dass Matt Brittin auf der diesjährigen Dmexco ein sehr deutliches „Wir haben verstanden“-Signal platzierte. Im Interview mit HORIZONT erklärt der Europachef, wie Google mit weniger Daten sogar noch bessere personalisierte Werbung möglich machen will.