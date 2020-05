Mit Lutz Lichtenberger hat der Hauptstadtbrief ab sofort einen Chefredakteur. Der Hauptstadtbrief, Lesern der Berliner Morgenpost als Beilage der Sonntagsausgabe bekannt, ist ein seit 1999 auch online erscheinender Informations- und Hintergrunddienst, der als Newsletter an einen „exklusiven Verteilerkreis von Entscheidern und meinungsführenden Persönlichkeiten“ adressiert ist. So jedenfalls beschreibt es der Berliner Medienunternehmer Detlef Prinz. In seinem Verlag,, erscheint der Hauptstadtbrief.Aber Obacht, der Hauptstadtbrief ist nicht zu verwechseln mit dem Hauptstadt-Briefing. Das wiederum ist der neue Newsletter aus dem Portfolio von-Gründer Gabor Steingart. Er ist das jüngste von mehreren Newsletter- und Podcast-Angeboten unter der Dachmarke. Sitz der Redaktion ist das vor wenigen Tagen in Berlin eingelaufene Schiff The Pioneer One Nun ist The Pioneer auch der Name eines kostengünstigen Hotels in Indien, und sogar eine Zeitung erscheint dort mit dem gleichnamigen Titel. Das aber tut im Moment nichts zur Sache. Steingarts juristischer Gegner ist Detlef Prinz.