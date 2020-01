Seit mehr als einem Jahr steht die Hamburger Morgenpost zum Verkauf. In dieser Lage Projekte zu planen oder schlicht dem normalen Vermarktungsalltag nachzugehen, ist schwer. Wer will schon Geschäfte eingehen mit einem Medium, dessen Zukunft, gar Existenz derart unsicher ist? Das ist misslich, zumal für eine wirtschaftlich ohnehin angeschlagene Zeitung.



Früh hatte Geschäftsführerin Susan Molzow bei DuMont zwar Interesse an einem Management Buy-Out bekundet. Das Vorhaben firmiert unter der Bezeichnung „Projekt Mars“. Ein wenig Entgegenkommen hätte sie allerdings dafür erwartet, den zeitungsmüden Kölnern das leidige Problem „Mopo“ abzunehmen – und sei es in Form eines Darlehens, wenn DuMont schon nicht bereit ist, eine Mitgift, also negativen Kaufpreis zu zahlen.