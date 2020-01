Vater Heinz und Tochter Yvonne Bauer, der Altverleger und die amtierende Chefin des Hamburger Konzerns, waren wie üblich wortkarg, berichten Teilnehmer der Informationsveranstaltung am heutigen Vormittag in Halle. Bei der Mitteldeutschen Zeitung waren sie immer froh, nicht wie die Magdeburger Volksstimme zum Bauer-Verlag zu gehören. So war das jedenfalls zu Lebzeiten des Verlegers Alfred Neven DuMont. Nicht einmal fünf Jahre nach seinem Tod haben sich die Dinge radikal geändert. Sein über mehrere Generationen geführtes Haus ist kaum wiederzuerkennen.



DuMont-Chef Christoph Bauer, der die Mitteldeutsche Zeitung als "Perle", wenn auch mit überalterter und rückläufiger Kundenbasis bei steigenden Zustellkosten sprach, prognostizierte dem Blatt beim Bauer-Verlag eine bessere Zukunft. Das sei "der richtige Eigentümer", ergänzte Aufsichtsratschefin Isabella Neven DuMont.



Bauer gehört bereits die Volksstimme in Magdeburg. Sie verkauft rund 150 000 Exemplare im mittleren und nördlichen Sachsen-Anhalt, ähnlich hoch ist die Auflage der im südlichen Landesteil gelesenen Mitteldeutschen Zeitung mit ihren 17 Lokalausgaben. Die Verbreitungsgebiete der beiden Titel überschneiden sich nur geringfügig. Die einzige Konkurrenz ist die Altmark-Zeitung aus der Ippen-Gruppe.