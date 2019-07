About You geht wieder auf Influencer-Suche - diesmal auf Youtube

Herr Schiwek, die Strategie der RTL Group lautet bekanntlich "Total Video". Also nicht mehr nur klassisches Fernsehen, sondern Bewegtbild auf allen Kanälen. Welche Rolle spielt Divimove hierbei? Vorweg: "Total Video" ist kein reines RTL-Thema, sondern ein Thema für alle in Europa, die mit Content zu tun haben. Denn überall haben die Zuschauer so viele Plattformen zur Auswahl wie noch nie. Die Creator, Sender und Markenentscheider stehen vor derselben Herausforderung. Ich sage gerne: Wir leben im Zeitalter der Ambiguität, es gibt keine Eindeutigkeiten mehr. Wir produzieren heute für die Plattform A, die es morgen vielleicht gar nicht mehr gibt. Dafür gibt es dann Plattform B mit der gleichen Zielgruppe.



Ok, aber was bedeutet das für Ihr Geschäft? Wir gehen dahin, wo die Zielgruppen sind. Das ist immer noch Youtube, es sind aber über die Jahre viele neue Plattformen wie Instagram oder Twitch hinzugekommen. Die meisten Brands treibt doch die Frage um, wo sie eigentlich noch wen mit welcher Story erreichen. Deswegen haben wir auch das klassische Reichweitenmodell um das Thema Content erweitert und möchten möglichst langfristig mit unseren Markenpartnern arbeiten, indem wir beispielsweise ihre Kanäle managen und wenn nötig pro-aktiv vorschlagen, damit auf weitere Plattformen umzuziehen, was zuletzt immer öfter passiert.. Ich sehe unseren Auftrag darin, Konzeption, Kreation, Talente sowie Media zu liefern - aus einer Hand und dies sowohl plattform- als auch länderübergreifend.



Wie soll die RTL Group dadurch profitieren?