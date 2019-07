© Fotolia Big Data ist für Medienhäuser oft ein Problem

Excel-Listen waren einmal. In Medienunternehmen wird inzwischen mit allerlei CRM-Tools hantiert. Lösungen von Salesforce, Adobe und Google spucken massenhaft Daten aus. Bloß: Was fängt man damit an - und vor allem wer? Jürgen Galler, CEO des Schweizer Softwareentwicklers 1plusX, kennt sich mit diesen Fragen aus. In seinem Gastbeitrag für HORIZONT Online gibt der ehemalige Google-Manager fünf Tipps, wie Medienunternehmen die Transformation zum Data-driven Business schaffen können.