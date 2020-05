Erste positive Signale – allerdings nur auf internationaler Ebene – haben Google und Facebook Ende April mit ihren Berichten zum 1. Quartal gesendet. Danach war der Einbruch im März jeweils nicht so stark, dass er die gesamte Bilanz eintrüben konnte, was die Aktionäre mit deutlichen Kurssteigerungen honorierten. Aufschluss werden allerdings erst die Zahlenwerke für das 2. Quartal bringen.Im deutschen Markt gibt es leichte Anhaltspunkte für eine Erholung in den nächsten Wochen, wie eine Umfrage unter Media- und Adtech-Experten zeigt. "Wir stellen im Onlinebereich seit Mitte April eine Stabilisierung fest", berichtet Christian Wilkens, Chief Digital Officer bei der Agentur Mediacom.