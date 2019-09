Keine halbe Stunde hat die Versammlung im Café des Berliner Verlags gedauert. Erst kurz zuvor waren die Mitarbeiter dazu eingeladen worden. Um zehn Uhr an diesem Dienstagmorgen erwarteten sie dann DuMont-CEO Christoph Bauer in Begleitung von Isabella Neven DuMont und Christian DuMont Schütte. Daneben standen ein ihnen bis dahin unbekannter Mann mit Bart und eine Frau, beide in den Fünfzigern. Sie stellten sich vor als Silke und Holger Friedrich,