© Cliqz Hubert Burda wird die Cliqz-Bereiche Browser- und Suchtechnologie nicht weiterentwickeln

Am Ende war Corona schuld. Im Schatten von Covid-19 über die weitere Finanzierung der Suchmaschinen- und Browsertechnologie Cliqz und damit auch über den Aufbau einer europäischen digitalen Infrastruktur zu verhandeln, sei schlicht unmöglich. Und so hat Mehrheitseigner Hubert Burda Media Ende April den Stecker für die zentralen Geschäftsbereiche des Unternehmens gezogen – und damit auch die Idee eines neuen, eines besseren Internets begraben. Es ist eine Kapitulation in der Krise, die mit großer Wahrscheinlichkeit auch ohne eine weltweite Pandemie gekommen wäre.