Mehr zum Thema

WerbeWeischer

Warum das abgelaufene Kinojahr Hoffnung macht

Hätte jemand Martin Scorsese vor zehn Jahren gefragt, ob er ein dreieinhalbstündiges Mafia-Epos, das Maßstäbe in Sachen Visual Effects setzt und ein horrendes Budget von 160 Millionen US-Dollar verschlingt, mit und für einen digitalen Streaming-Dienst und nicht mit einem der großen Hollywood-Studios produziert, der legendäre Regisseur hätte vermutlich ganz im Stile seiner patriarchalischen Figuren ein verächtliches Gesicht aufgesetzt. Dann kam 2017: Nach gescheiterten Verhandlungen mit mehreren Studios, die wegen der astronomischen Kosten alle ablehnten, sicherte sich Netflix die Produktionsrechte an "The Irishman".Im November 2019 war es so weit: Zwei Wochen lang durften Kinos den Film mit den Grandseigneurs Robert De Niro, Al Pacino und Joe Pesci exklusiv zeigen, dann folgte bereits der Launch beim weltweiten Streaming-Marktführer. Ausgerechnet Scorsese, dieser Cineast der alten Schule, der erst kürzlich über die erfolgreichen Marvel-Franchises sagte, sie seien viel mehr Vergnügungsparks als echtes Kino, geht einen Pakt mit dem Teufel ein. Deutlicher kann der Strukturwandel in der Filmbranche nicht beschrieben werden.

Im Vergleich zu anderen Werbegattungen ist die Kino eher ein Sorgenkind. Doch die Vermarkter sehen offenbar Licht am Ende des Tunnels: Nach schwachen Zahlen 2018 vermeldet WerbeWeischer für das abgelaufene Jahr jetzt mehr Kinobesucher, gestiegene Werbeumsätze und prominente Neukunden.

Die Subscription-Video-on-Demand-Dienste um Netflix und Amazon haben mit ihren Serien-Produktionen in kurzer Zeit nicht nur das Home-Entertainment-Segment revolutioniert.